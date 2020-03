Danni a colture per grandinata sud Isola

Grandine sui campi e danni all'agricoltura nel sud Sardegna. Lo denuncia Coldiretti dopo le precipitazioni di sabato scorso a Sinnai, Maracalagonis, Quartucciu e Quartu. A pagarne le conseguenze, in particolare, le colture da orto (finocchi, fave, verdure a foglia e patate novelle ecc..) ma anche le piante da frutta e le vigne. "Era quello che temevamo - afferma il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas - la falsa primavera di gennaio e febbraio, oltre ad un risveglio anomalo, espone la natura agli eventi atmosferici invernali che sono sempre dietro l'angolo". Problemi in tutto il Cagliaritano. La grandinata si è abbattuta pure nel Sarrabus, anche se con un impatto minore sull'agricoltura. "Già da domenica abbiamo ricevuto diverse telefonate dai soci - spiega Coldiretti - che denunciavano danni nei propri campi. Sarà nostra cura segnalarli ai Comuni di competenza per avere, dove possibile, il riconoscimento dei danni".