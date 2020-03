Coronavirus: in Sardegna nessun focolaio

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAR - Al momento non esistono in Sardegna focolai autoctoni di coronavirus. Lo ha voluto sottolineare l'assessore della Sanità Mario Nieddu facendo il punto sull'emergenza nell'Isola. "Siamo stati in grado di ricostruire in tutti e 19 i casi di positività la catena di contagio e siamo ad oggi sicuri della derivazione dalle zone del Nord Italia", ha spiegato. Proprio all'esigenza di mantenere questa caratteristica che consente buone capacità di reazione e intervento della macchina regionale, si collega la richiesta reiterata di inserire nell'ultimo Dpcm del governo la chiusura del traffico aereo e marittimo in entrata nell'Isola per 20 giorni. "Il governo non ha accettato e ci ha fatto notare che si tratta di una misura eccessiva, che la Sardegna non è ancora una zona arancione. E io ho fatto presente che non vorremmo diventarlo", ha ricostruito Nieddu annunciando che il ministro Boccia ha comunque assicurato che "la richiesta sarebbe stata rivista e che ci avrebbero fatto sapere". (ANSA).