Vela: Andrea Mura torna in mare

(ANSA) - CAGLIARI, 7 MAR - Vento di Sardegna ritorna in mare. La barca del velista dei record Andrea Mura (due volte vincitore della Ostar e primo italiano a vincere la Route du Rhum) da oggi è di nuovo in acqua in vista delle nuove sfide. Il varo ufficiale della barca col vessillo dei 4 Mori, il 13/o della carriera dello skipper cagliaritano, al porto industriale di Cagliari, davanti a una folla di amici e appassionati. Un ritorno in mare che fa seguito alla breve esperienza politica di Mura, eletto al Parlamento con il M5s, e poi dimessosi dalla carica di deputato dopo le polemiche per il caso di assenteismo.

"Un'esperienza che mi ha colpito profondamente - racconta Mura all'ANSA - di cui preferisco non parlare più, anche se avrei tante cose da dire in mia difesa. Voglio concentrarmi solo sullo sport. E' stato un anno e mezzo difficile, ma ora si torna in mare, con la mia compagna, il nostro bambino e un altro che sta per arrivare. Tutti insieme partiremo con destinazione Civitavecchia, dove mi preparerò per la prima regata dell'anno, la Roma x 1. Da lì poi ci trasferiamo a Livorno, allo Yacht Club, e parteciperò alla RAN 630, la regata che partirà da Livorno per toccare Porto Cervo e Napoli con arrivo di nuovo nel porto toscano", aggiunge.

Vento di Sardegna è la barca con cui Mura ha vinto le più importanti regate transoceaniche al mondo, ma per il momento resterà nel Mediterraneo. "E' uno scafo rinnovato, alleggerito, ho fatto dei lavori importanti ma tutto dipende dal budget a disposizione. Fortunatamente ho tanti sponsor tecnici che mi danno una mano per la messa a punto della barca, ma mancano per il momento i grandi sponsor, quelli che ti permettono di iscriverti alle grandi regate internazionali. In futuro spero di essere di nuovo protagonista nell'Oceano", conclude Mura.

