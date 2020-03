Scritte inneggianti fascismo a Carbonia

Nella notte tra venerdì e sabato sono state lasciate alcune scritte inneggianti al fascismo e al duce davanti alla Casa del Popolo di Carbonia "imbrattando le mura e le serrande, nostre e del condominio". La denuncia arriva dagli stessi attivisti della Casa del Popolo che, finora non hanno presentato denuncia alle forze dell'ordine che oggi, per, hanno effettuato un sopralluogo sul posto.

"Siamo contenti di aver attirato la loro attenzione, vuol dire che il nostro lavoro per costruire una società più libera , eguale, giusta e solidale sta funzionando - si legge in un comunicato della Casa del popolo - Questi poveracci non hanno di meglio da fare che passare la notte a sporcare beni altrui e pubblici. Tra i nostri progetti c'è quello di recuperare degli spazi per metterli a disposizione della comunità e del quartiere. Noi cerchiamo di costruire contrapponendoci a coloro che sporcano e vogliano distruggere. Finché ci saranno persone che, ispirandosi al fascismo, trasmettono odio e violenza vuol dire che ci sarà bisogno della Casa del Popolo". Solidarietà agli attivisti è stata espressa anche dal gruppo Leu in Consiglio regionale.