MetroSassari, da lunedì riprendono corse

Lunedì 9 Marzo, dopo uno stop di 9 mesi, riapre l'intera linea di 4,3 Km della rete di MetroSassari. Il benestare dell'Ente ministeriale preposto alla sicurezza USTIF, ha consentito il definitivo via libera. Da martedì 10 il servizio avrà inizio alle 6:38 e termine alle 21:20. Sono previste 84 corse giornaliere svolte da 2 tram Sirio contemporaneamente in servizio.

Fu un camion con gru alzata a tranciare incidentalmente, all'altezza di Porta Utzeri, i cavi di alimentazione elettrica danneggiando oltre 300 metri di linea. Nonostante le procedure di urgenza, la complessità dell'intervento e la mancata disponibilità sul mercato dei materiali di ricambio ha portato a un allungamento di riapertura. Il direttore di esercizio Felice Mulas ricorda che per poter eseguire i lavori "si è addirittura reso necessario riaprire la specifica linea di produzione dei materiali di MetroSassari del costruttore Alstom" e che per minimizzare i disagi ai cittadini "abbiamo lavorato prevalentemente nelle ore notturne".

"Questi lavori ci hanno dato la possibilità di accogliere la richiesta fatta dal sindaco di Sassari Nanni Campus di facilitare il transito dei ceri votivi durante la Festa dei Candelieri per questo - dice l'Amministratore Unico di Arst Chicco Porcu - abbiamo previsto dei dispositivi per il rapido stacco e riattacco delle linee aeree di alimentazione della metrotranvia che consentiranno - conclude - il passaggio indisturbato dei ceri votivi con uno sviluppo verticale superiore ai 4 m". Questo particolare accorgimento è stato predisposto nel punto dove i Candelieri svoltano, da Corso Vico, in direzione della Chiesa di Santa Maria.