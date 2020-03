Droga a coetanei, arrestato 16enne

Ha spacciato marijuana anche ai suoi coetanei, gestendo lo smercio di droga in una piazza di Serramanna. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Sanluri che hanno arrestato un 16enne per detenzione e spaccio di droga. Il ragazzino adesso si trova nel centro di prima accoglienza per minori. Le indagini sono partite alcuni giorni fa. I militari hanno seguito il ragazzino, osservando il suo comportamento e i continui contatti con altri giovani. Lo hanno perquisito, recuperando alcuni involucri che contenevano circa 200 grammi di marijuana, ma anche tutto l'occorrente per tagliare e confezionare le dosi. Il minorenne è stato quindi arrestato.