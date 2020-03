Coronavirus, stop ricoveri Aou Cagliari

Sospensione immediata delle attività ambulatoriali, ricoveri programmati e DH e di tutte le attività non urgenti. Lo ha deciso il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino, che questa mattina ha firmato una disposizione inviata a tutte le strutture del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio. "In considerazione dell'emergenza causata dall'epidemia di Covid - 19 - si legge nell'ordine di servizio - visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, al fine di ridurre la possibilità di diffusione, fatte salve le attività in emergenza-urgenza, si dispone quanto segue: sospensione delle attività ambulatoriali; sospensione ricoveri programmati e DH; prosecuzione solo delle attività non procrastinabili; i pazienti dimissibili devono rientrare tempestivamente al proprio domicilio".