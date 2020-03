Coronavirus, annullata trasferta atlete pallamano Sardegna

Stop alla trasferta in Emilia Romagna per la squadra femminile di serie A di pallamano Oj Solution di Nuoro, guidata dal tecnico Roberto Deiana, che avrebbe dovuto disputare la gara a porte chiuse a Casalgrande (RE) dove si sono riscontrati casi sospetti di coronavirus. Accogliendo l'invito del sindaco del capoluogo barbaricino, Andrea Soddu, con il benestare della Federazione italiana Gioco Handball (Figh) e degli avversari, il team sardo ha deciso di restare a casa.

La raccomandazione del sindaco rientra la le misure per gestire l'emergenza a Nuoro, dove nei giorni scorsi si sono riscontrati due positivi al virus. "Considerato che sia a Nuoro che a Casalgrande si sono riscontrati casi sospetti di coronavirus - scrive Soddu - e che l'attività agonistica non consente di rispettare le distanze, ho raccomandato la Oj Solution di non intraprendere il viaggio perché potrebbe costituire un pericolo per le atlete, le loro famiglie e la comunità intera".

"Una raccomandazione alla squadra era l'unica cosa che potevo fare e devo dire che ho trovato molta collaborazione e responsabilità sia da parte del tecnico Roberto Deiana, che della Figh che del sindaco di Casalgrande - ha spiegato all'ANSA Soddu - Con una telefonata ieri notte il segretario generale della Federazione mi ha annunciato che è stato previsto che si possono sospendere le partite previo accordo tra le squadre per l'emergenza coronavirus". Come poi è accaduto a tarda notte.