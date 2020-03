Coppa Davis: Bolelli, sempre un piacere giocare con Fognini

Due set a zero in campo contro il duo Nam-Song e sfida portata a casa con facilità grazie al punto decisivo della coppia Bolelli-Fognini. "Quando c'è la possibilità- ha detto Bolelli- ho sempre piacere di giocare con Fognini. C'è un rapporto molto naturale è un buon feeling in campo e fuori. Se ci dovessero essere altre occasioni, ben vengano". Ora Madrid per le Finals. "Siamo tra le nazioni più forti con due top ten- ha continuato Bolelli- la squadra può puntare in alto e sognare magari se ci aiuta anche la fortuna con un buon sorteggio". Convinto anche Fognini: "Potenzialmente possiamo puntare in alto- ha detto- ma bisogna andare tutti nella stessa situazione. Tutti ora vorrebbero andare a Madrid: bisogna sedersi e avere le idee chiare. Per la Davis ogni giocatore può prendere la decisione che vuole. Io sono contento della decisone che ho preso". Il futuro sono i tornei americani di Indian Wells e Miami: "C'è una situazione molto particolare- ha detto- ho parlato sia con Gaudenzi sia col direttore del torneo. Posso prendermela con più calma perché entro dopo: non vorrei perdere un altro mese anche perché dopo l'America ci sono i tornei europei".