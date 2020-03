Vela: Azzurra vince la prima tappa delle 52 Super Series

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Azzurra, da campione in carica, ha vinto la prima tappa del circuito 52 Super Series di vela che si è disputata a Città del Capo (Sudafrica). La barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda oggi si è imposta senza regatare, dal momento che gli organizzatori sono stati costretti ad annullare le ultime sfide a causa della bonaccia. E' stata così confermata la classifica generale maturata ieri e che vedeva Azzurra nettamente al comando, con 7 punti di vantaggio sui due inseguitori: Phoenix 11 e Quantum, nell'ordine sul podio. Azzurra è stata protagonista di una settimana all'insegna della grande regolarità nei piazzamenti, confermando che gli aggiornamenti tecnici apportati durante l'inverno si sono dimostrati efficaci. Il nuovo tattico, Michele Paoletti, ha poi dato grande prova di maturità, prendendo subito in mano il comando delle operazioni e interagendo al meglio col resto dell'equipaggio. L'ultima vittoria assoluta di Azzurra risaliva al PalmaVela del 2018. Il prossimo appuntamento con la grande vela è fissato sempre a Città del Capo, dove il 31 marzo scatterà il Rolex Tp52 World Championship, valido sia come tappa della 52 Super Series che come Campionato del mondo Classe Tp52.

"Non avrebbe potuto esserci miglior inizio, quest'anno ricorre il 10/o anniversario di Azzurra nella classe Tp52, una collaborazione davvero proficua grazie ai nostri soci Roemmers", le parole a caldo del commodoro dello Yacht club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo. (ANSA).