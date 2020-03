Trovato morto con colpo pistola,è giallo

È stata sequestrata l'auto a bordo della quale, questa mattina, è stato scoperto il cadavere di Giuseppe Pintore, 80 anni, morto per un colpo di pistola alla testa. La vettura con il corpo si trovava in una strada sterrata nelle campagne di Maracalagonis. Confermata l'ipotesi di omicidio su cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari dopo aver scartato quella del suicidio: la pistola, infatti, era era nell'auto e non è stata trovata nemmeno all'esterno.

Di qui il sospetto che l'arma sia stata portava via da chi ha premuto il grilletto. Il magistrato della Procura di Cagliari che coordina le indagini, Emanuele Secci, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima: l'incarico è stato affidato al medico legale Roberto Demontis, che molto probabilmente eseguirà l'esame domani al Policlinico di Monserrato. Giuseppe Pintore era incensurato, viveva da solo non troppo distante dal luogo in cui è stato trovato morto. Viene descritta come una persona tranquilla, che non avrebbe avuto problemi con nessuno. Ora la Polizia sta cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita.