Tennis: Binaghi,torneremo a Cagliari con Berrettini e Sinner

La Fit promette: la Coppa Davis ritornerà a Cagliari. Lo garantisce il presidente Angelo Binaghi, riferendosi allo scenario senza pubblico dell'incontro in corso a Cagliari con la Corea del Sud. "Situazione triste e strana - ha detto il numero uno della Federtennis - ci dovremo purtroppo abituare. Fognini ha dimostrato anche oggi di essere uno dei migliori giocatori al mondo". Poi la promessa alla Sardegna. "Non può finire qui, torneremo con la Coppa Davis. Torneremo con Berrettini e Sinner, e con i nostri giovani in giro per il mondo".