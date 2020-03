Premiato il campeggio Telis di Arbatax

Il Camping Telis di Tortolì vince il primo premio nella categoria Wellness dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2020 - il network turistico internazionale leader nella visibilità online dei campeggi - che ha selezionato i migliori 10 campeggi italiani dove trascorrere le vacanze all'insegna del benessere. La quinta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp assegna l'ambito riconoscimento alla struttura di porto Frailis, ad Arbatax (Tortolì), in una zona immersa nella natura e propone servizi adatti a tutte le esigenze, tra cui sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi rivitalizzanti e docce emozionali.

"E' un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che ci incoraggia - ha detto all'ANSA il sindaco di Tortolì Massimo Cannas - Questo ci fa capire come il comparto turistico sia una voce qualificata della nostra economia. Il Telis è una struttura storica che nasce negli anni 60 molto ed è molto conosciuto, praticamente la punta di diamante dei nostri campeggi". "Si è riqualificato proponendo uno standard di servizi molto alto - aggiunge - Dobbiamo proseguire in questo modo per far crescere sempre di più questo comparto importantissimo per la nostra economia".

Tra gli altri camping premiato anche un altro in Sardegna: il Centro Vacanze Isuledda ad Arzachena. Riconoscimnti anche alle strutture Camping Union Lido Park & Resort - Cavallino-Treporti (Venezia); Camping Vidor - Family & Wellness Resort - Pozza di Fassa (Trento); Camping Caravan Park Sexten - Sesto (Bolzano); Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park - Comacchio (Ferrara); Family Wellness Camping al Sole - Ledro (Trento); Camping Village Pino Mare - Lignano Sabbiadoro (Udine); Fornella Camping & Wellness Family Resort - San Felice del Benaco (Brescia); Camping Residence Corones - Rasun-Anterselva (Bolzano).