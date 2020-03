Coronavirus: fermi avvocati Sassari

(ANSA) - SASSARI, 6 MAR - Astensione dalle udienze da oggi fino al 20 marzo come misura di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19. È la decisione presa dall'Ordine degli avvocati di Sassari e dalla Camera penale in linea con quanto disposto dall'organismo congressuale forense nazionale. "Abbiamo fatto ciò che il ministro non ha avuto il coraggio di fare - spiega Giuseppe Conti, presidente dell'Ordine - L'avvocatura si è fatta carico del problema conseguente l'affollamento degli uffici giudiziari". "È un atto di responsabilità che abbiamo deciso di assumere in mancanza di un intervento che sarebbe dovuto arrivare da parte del ministro", aggiunge Marco Palmieri, a capo della Camera penale.

Anche il presidente del Tribunale, Massimo Zaniboni, ha emesso una serie di indicazioni per la prevenzione del contagio rivolte al pubblico e ai dipendenti del palazzo di giustizia: evitare il sovraffollamento delle aule di udienza, mantenere un'adeguata distanza tra le persone, evitare l'assembramento nei corridoi e utilizzare antisettici per l'igiene delle mani.

