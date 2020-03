Basket: Pozzecco,grande rispetto di Roma

La Dinamo Banco di Sardegna torna in campo per la Lega A dopo la sospensione del campionato della scorsa settimana per l'emergenza coronavirus. I biancoblu giocheranno sabato alle 20.30 al PalaEur di Roma contro la Virtus, a porte chiuse.

"In questo momento come non mai - commenta il coach Gianmarco Pozzecco - dobbiamo essere focalizzati sui noi stessi, pronti a giocare la nostra partita soprattutto in difesa. Abbiamo grande rispetto di Roma su ciò che sta facendo e farà, ma dobbiamo guardare a quello che dovremo fare noi, prepariamo la partita con la solita attenzione consapevoli che dobbiamo giocare una difesa tosta fin dalla palla a due Per ripartire bene in campionato, la Dinamo ha necessità di eliminare le scorie della lunga sosta e della sconfitta patita mercoledì al PalaSerradimigni contro Burgos, negli ottavi di Champions. "Ci sono dei momenti che sono ciclici: prima partivamo con la consapevolezza che alla fine le partite le vincevamo, mentre adesso partiamo troppo blandi condizionando la gara in avvio senza riuscire a trovare il ritmo che ci accompagnava prima. È su questo che dobbiamo lavorare".

"La chiave per vincere è la difesa ma soprattutto è essenziale per giocare la nostra pallacanestro, noi difendiamo perché pensiamo sia giusto difendere in un determinato modo non solo per vincere la singola partita. Parte tutto da qui ed è su questo che dobbiamo concentrarci", conclude Pozzecco.