Verona-Cagliari si recupera il 18 marzo

Slitta al 18 marzo allo stadio Bentegodi il recupero della partita Verona-Cagliari. Lo ha deciso la Lega di serie A. Si giocherà alla 18.30. Si tratta della gara in calendario per lo scorso 23 febbraio. Per preparare quella sfida i rossoblù erano stati alcuni giorni in ritiro a Coccaglio, a un centinaio di chilometri da Verona. Ma, proprio alla vigilia, con l'esplosione dell'emergenza coronavirus era arrivata la decisione di non far disputare la gara. Il rinvio era stato fissato inizialmente per l'11 marzo alle 15. Ora l'ultima indicazione: mercoledì 18.