Tenta di accoltellare 39enne in locale

Stava giocando alle slot machine quando un uomo lo ha colpito con calci e pugni e ha tentato di ferirlo con un coltello. Il fatto è avvenuto all'interno del locale Central Station in via Roma. Vittima un 49enne che nell'aggressione ha riportato contusioni e lievi ferite. L'uomo stava giocando quando uno straniero, senza una apparente ragione, lo ha aggredito. Dopo averlo colpito con calci e pugni ha tentato anche di accoltellarlo. In aiuto del 39enne è arrivato un altro straniero che è riuscito a mettere in fuga l'aggressore. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del Radiomobile e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 39enne in ospedale: se la caverà in pochi giorni. I militari hanno recuperato il coltello, con una lama lunga trenta centimetri, usato nell'aggressione.