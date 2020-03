Coronavirus: numero verde per assistenza psicologica

E' attivo anche il numero verde 800197500 per il "Filo diretto psicologico coronavirus Covid-19" che si aggiunge al numero telefonico 3791663230, operativo da lunedì 2 marzo: tutti i giorni, dalle 17 alle 19, è possibile chiamare questi due numeri per avere assistenza psicologica. Anche la Croce Rossa regionale ha aderito all'iniziativa dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, in collaborazione con Psicologi per i Popoli, Sipem e Emdr Italia e con il coordinamento della Protezione Civile.

"Stiamo ricevendo numerose telefonate con una tendenza alla crescita, segno di una esigenza di informazione, ma anche di conforto da parte dei cittadini - spiega la presidente dell'Ordine regionale Angela Quaquero - la paura, per sé, ma soprattutto per i propri cari, familiari malati o con fragilità o figli minori, è il sentimento più diffuso. Non bisogna vergognarsi di avere paura, perchè la paura è giustificata e ci protegge, è il panico che ci può danneggiare". Dare informazioni corrette, attenersi alle indicazioni e procedure che sono state mese in campo dal sistema sanitario, a livello nazionale e regionale, è indispensabile, secondo Quaquero, per dare la serenità necessaria per fronteggiare la situazione di emergenza.

"A questo proposito - sottolinea la presidente dell'Ordine - dobbiamo purtroppo constatare il danno creato dalla diffusione incontrollata di notizie attraverso i social: il sistema sta funzionando, gli operatori sanitari stanno rispondendo con alta professionalità e dedizione, nonostante le criticità pur presenti. Tranquillizzare le persone, non significa sminuire o sottovalutare i rischi, ma significa aiutarle da un lato a gestire la paura, ma anche a valorizzare le proprie risorse, a capire che ce la possono fare". Grazie alla disponibilità degli psicologi e degli specialisti volontari, l'Ordine sta valutando l'opportunità di raddoppiare il numero di ore per la consulenza gratuita.