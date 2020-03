Coronavirus: C.Davis, distanze di sicurezza in sala stampa

Tutti divisi al sorteggio della Coppa Davis e alla successiva conferenza stampa. Niente sedie una accanto all'altra come normalmente accade. Ma "distanza di precauzione" di un metro-due secondo le indicazioni del governo per l'emergenza coronavirus. È successo questa mattina alla cerimonia, al Teatro Doglio di Cagliari, per l'estrazione dei nomi da applicare al tabellone della prima giornata della sfida tra Italia e Corea del Sud e al successivo incontro tra i giornalisti e le due squadre. Presenti in sala i rappresentanti della stampa italiana e coreana. Molti sorrisi e rarissime strette di mano: è la caratteristica della socialità tra le due rappresentanze nazionali ai tempi del Covid 19.