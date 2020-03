Scontro tra auto a Siliqua, un morto

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - E' di un morto e di un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 130 nel comune di Siliqua. Sul posto stanno ancora operando gli agenti della Polstrada. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima nè quelle del ferito.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 24: coinvolte due auto, che per cause in corso di accertamento si sono scontrate e una delle due si è ribaltata. Il conducente è morto sul colpo, ferito gravemente il passeggero, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Illeso invece l'automobilista al volante della seconda vettura.