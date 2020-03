Riforma sanità: spunta nuovo testo Udc

C'è un disegno di legge sulla riforma sanitaria alternativo a quello della Giunta, e porta la firma di un partito della maggioranza di centrodestra, Udc-Cambiamo!. Lo ha annunciato il consigliere dello stesso partito, Antonello Peru, in occasione della seduta della commissione Sanità in cui è approdato il riordino varato dalla Giunta. Si tratta di un testo molto più breve - neanche 10 articoli contro i 47 del ddl Nieddu - che farà a meno, secondo quanto apprende l'Ansa, dell'Ares (Azienda della salute) e probabilmente anche dell'Areus (emergenza-urgenza), le cui funzioni andrebbero in capo alle otto Asl ripristinate con la riforma (Sulcis Iglesiente, Ogliastra, Medio Campidano, Sassari, Oristano, Nuoro, Gallura e Cagliari).

Lo schema della Giunta prevede che le Asl siano affiancate da Ares, Arnas (azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione del Brotzu), le aziende miste ospedaliero universitarie di Cagliari e Sassari (Amou) e Areus. Le otto Asl, ha spiegato l'assessore, "saranno dotate di autonomia gestionale e organizzativa". Si punta anche ad una sforbiciata ai compensi dei manager. "Li rivedremo al ribasso", ha detto Nieddu, annunciando anche l'istituzione degli albi. Tra i 47 articoli ci sono novità sul fronte dell'accreditamento delle strutture sanitarie regionali private ("le norme saranno semplificate e si procederà con l'autocertificazione") e per l'edilizia sanitaria: la Giunta intende costruire quattro ospedali "ma per ora abbiamo a disposizione soltanto 350 milioni di euro", ha chiarito il titolare della Sanità.