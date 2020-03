Coronavirus: si potenzia P.civile sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAR - La Giunta regionale della Sardegna punta a portare in Aula questo pomeriggio un testo di legge per potenziare la Protezione civile impegnata sull'emergenza coronavirus. L'opposizione è perplessa nel merito: la conferenza dei capigruppo si riunirà alle 15, un'ora prima dell'inizio della seduta del Consiglio, per decidere, e servirà l'unanimità.

Molto probabilmente ci sarà anche il governatore Christian Solinas per spiegare nel dettaglio il testo e le motivazione che spingono a presentarlo.

Il provvedimento prevede uno stanziamento di 3,2 milioni di euro che finanzierà un fondo destinato a coprire le spese urgenti della Protezione civile, ad esempio l'acquisto dei termoscanner da installare in tutti i porti dell'Isola, al momento solo alcuni ce l'hanno, ma anche a riorganizzare gli uffici per rendere più efficienti gli interventi.

"E' un provvedimento di modifica sostanziale dell'operatività della Protezione civile che va in linea con quanto adottato nelle altre regioni e che consentirà di lavorare in modo più celere - spiega il capogruppo del Psd'Az Franco Mula - Mi auguro che la sensibilità dei capigruppo dell'opposizione porti all'approvazione in Consiglio regionale questo pomeriggio". "E' irrituale che la maggioranza non abbia ancora fornito alla minoranza il testo su cui vorrebbe chiedere l'unanimità - afferma il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus - siamo disponili a fare tutto ciò che si può per contenere l'emergenza, ma non vogliamo che questo diventi il pretesto per aggirare le norme di trasparenza che consideriamo importanti anche per il benessere dei cittadini". (ANSA).