Spaccio ed estorsione, 10 arresti

Sono 12 le persone arrestate dai carabinieri di Oristano a conclusione di una indagine avviata poco più di un anno fa dopo il pestaggio di un extracomunitario che non aveva pagato una fornitura di droga. Tra le persone finite in carcere anche due donne, Lara Pinna, 21 anni, di Oristano, e Alice Camedda, di 34, di Santa Giusta. Gli altri fermati sono Matteo Zucca, 33 anni, Francesco Spanu, di 34, Angelo Erdas, di 68, Davide Melis, di 28, tutti di Oristano; Alessandro Casu, di 42, di Santa Giusta, Giovanni Antonio Migheli, di 47, di Fordongianus, Patrizio Demartis, di 22, di Fordongianus, e Cristian Vacca, di 19, di Santa Giusta. Ad altri due, Fabio Orrù, di 32 anni, e Sandro Meloe, di 30, entrambi oristanesi, l'arresto disposto dal Gip del Tribunale di Oristano è stato notificato nel carcere di Massama, dove erano già detenuti per precedenti fatti di droga.

Le accuse contestate sono, a vario titolo, quelle di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Secondo i carabinieri, il giro di spaccio era organizzato dalla coppia Fabio Orrù e Lara Pinna che si avvalevano della collaborazione di Zucca, Erdas, Mele, Melis e Casu per lo smercio al dettaglio. Gli atti estorsivi contestati riguardano l'incendio di quattro autovetture appartenenti ad altrettanti debitori per partite di droga non pagate. Di questa attività si sarebbe occupato Fabio Orrù, che avrebbe reclutato il diciannovenne Cristian Vacca e alcuni altri giovani al momento non identificati.

Giovanni Antonio Migheli viene indicato come il principale fornitore di marijuana che da Fordongianus veniva trasportata a Oristano dal nipote Patrizio Demartis. Le perquisizioni eseguite nell'ambito dell'operazione, denominata "Drug and Fire", sono stati sequestrati piccoli quantitativi di stupefacenti, numerose fiale e compresse di anabolizzanti, materiale vario per il confezionamento della droga e 7 mila euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.