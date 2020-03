Sassari, consegnati 56 alloggi popolari

Da oggi 56 famiglie sassaresi potranno abitare negli alloggi realizzati da Area al Quadrilatero di via Grazia Deledda, nel quartiere di Monte Rosello. "Il complesso degli anni Trenta - spiega Giampaolo Sanna, direttore generale dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa - è tra i primi interventi in questo settore in Sardegna, con il vincolo monumentale di particolare interesse culturale e storico-artistico della Soprintendenza". Il restyling ha permesso di ricavare 44 abitazioni adeguate alle esigenze attuali più altre 12 in una struttura nuova, attigua a quella storica. Con un investimento di quasi 8milioni e 372mila euro, il patrimonio immobiliare di Area sale a 2mila e 417 alloggi. Ai lavori, coordinati dai tecnici di Area, iniziati nel 2014 e finiti nel 2019, si sono alternate le imprese Cimas di Roma e Mario Ticca di Sassari.

L'assegnazione degli alloggi era stata fatta in novembre, oggi negli uffici sassaresi di Area sono state consegnate le chiavi. C'erano Vincenzo Corrias, capo di gabinetto dell'assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia, il sindaco di Sassari Nanni Campus, l'assessore comunale delle Politiche abitative,Antonello Sassau, il dirigente del settore, Simonetta Cicu, il commissario straordinario di Area, Roberto Neroni, il direttore generale, Gianpaolo Sanna, e la dirigente amministrativa di Sassari, Paola Ninniri. Gli alloggi variano per dimensioni e distribuzione in base al nucleo familiare ospitato. Col restyling si sono raggiunti livelli di efficienza energetica che garantiscono una gestione economica per gli utenti.

"Diamo nuovi immobili al patrimonio residenziale pubblico e interveniamo su quelli esistenti, migliorando l'accessibilità e la sicurezza di aree periferiche e talvolta degradate - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - L'obiettivo primario è la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità di vita di chi ha diritto a un alloggio a canone sostenibile", aggiunge. Per l'assessore Frongia, l'opera conferma l'impegno dell'assessorato "nell'attività di revisione del sistema di edilizia residenziale pubblica".