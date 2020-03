MetroCagliari arriverà fino al Poetto

Cinque fermate, quasi quattro chilometri e mezzo, che collegheranno il centro della città di Cagliari direttamente con la spiaggia del Poetto: è la nuova tratta della metro leggera che dovrebbe essere ultimata entro il 31 dicembre 2025. Il percorso di realizzazione è stato avviato oggi con la firma di un protocollo d'intesa tra assessorato dei Trasporti, Città Metropolitana, Comune di Cagliari e Arst, l'Azienda Regionale Sarda Trasporti che gestisce le due linee della metro di superficie di Cagliari e Sassari.

"Il protocollo - ha detto il titolare dei Trasporti Giorgio Todde - è il frutto della collaborazione e della sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Imprimendo un'accelerazione per la realizzazione dell'opera abbiamo scongiurato la perdita dei fondi". La tratta è finanziata con oltre 44 milioni derivanti da fondi FSC 2014/2020 inseriti nel Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari. "La firma - ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas - rappresenta un risultato importante in termini di diritto alla mobilità, in linea con le direttive sui trasporti legate alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente. Sarà sempre più comodo, non solo per i cagliaritani, raggiungere il Poetto in ogni periodo dell'anno". E poi, ha concluso il governatore, "dotare Cagliari di un sistema integrato pubblico di trasporti che faccia perno sulla mobilità leggera è un obiettivo importante che stiamo perseguendo".

A breve, intanto, partiranno i lavori per la linea Repubblica-Bonaria-Matteotti per circa 20 milioni di euro. L'intervento prevede un tracciato di 2.53 km, percorrendo la via Dante, viale Cimitero, viale Diaz, piazza Lussu, piazza Amendola, via Roma e piazza Matteotti, che potrebbe anche essere definitivamente chiusa al traffico veicolare privato. Previste sette stazioni e una velocità commerciale attorno ai 22 km/h.