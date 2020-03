Invalido picchiato e rapinato, 2 arresti

Entrati in casa di un 54enne invalido per 'regolare i conti', lo avevano picchiato distruggendo anche una preziosa chitarra e derubandolo di un orologio e di un bracciale. I carabinieri della Compagnia di Macomer hanno dato un nome e un volto ai responsabili di una brutale rapina in casa messa a segno il 14 febbraio scorso in paese. In carcere sono finiti due fratelli, Antonio e Gianluca Falchi, di 44 e 45 anni, entrambi già noti alle forze di polizia. Ad inchiodarli, oltre alla testimonianza della vittima, sono state le riprese di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona che li hanno filmati mentre si allontanano dall'abitazione.

La rapina è stata compiuta di mattina, e la vittima conosceva gli arrestati. I due sono piombati nell'abitazione dell'invalido per dargli una lezione: lo accusavano di averli infamati. Subito aggredito, l'uomo è stato picchiato ripetutamente: per lui ferite guaribili in sette giorni. Prima di fuggire i malviventi hanno mandato in frantumi una chitarra che valeva migliaia di euro e hanno strappato dal polso del 54enne un orologio e un bracciale. L'attività investigativa è stata minuziosa, ma anche sotto traccia per proteggere la vittima. Di qui la relazione alla Procura di Oristano e la successiva ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Massama firmata dal gip ed eseguita dai carabinieri.