In aumento detenuti a Oristano e Nuoro

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAR - Lieve flessione in valori assoluti dei detenuti nelle carceri della Sardegna nel mese di febbraio (sono passati in un mese da 2.319 a 2310, 44 le donne) ma sono ancora oltre il limite regolamentare a Oristano-Massama (287 per 265 posti), Cagliari-Uta (598 per 561) e Sassari-Bancali (469 per 454). In aumento anche le presenze a Nuoro Badu' e Carros: 293 per 381 posti ma una sezione di una novantina di posti è sottoposta a lavori di ristrutturazione.

"I dati diffusi dalla sezione statistica del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - osserva Elisa Montanari, presidente di Socialismo Diritti Riforme, l'associazione che esamina puntualmente la situazione nei dieci istituti dell'isola - continuano a presentare una realtà detentiva in sofferenza, soprattutto nelle sedi più grandi. Emblematiche le situazioni nelle case circondariali di Sassari e Cagliari, dove si registra peraltro un'alta percentuale di stranieri (rispettivamente 36 e 26%). Non molto dissimile la condizione dei ristretti nelle case di reclusione di Oristano e Tempio Pausania, anche se in queste realtà il numero degli stranieri è poco significativo".

"Le presenze numericamente più importanti di stranieri - sottolinea Montanari - sono come sempre nelle case di reclusione all'aperto. In particolare a Is Arenas (72 su 86), Mamone (137 su 170) e Isili (37 per 77). Registriamo il positivo arrivo a Sassari del nuovo direttore Graziano Pujia a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, ma non possiamo dimenticare che i responsabili degli istituti in Sardegna sono solo 5. Permane quindi un forte disagio per gli operatori penitenziari, oltre che per le persone private della libertà, non potendo contare sulla presenza esclusiva e costante del responsabile della struttura. Il problema però non sembra interessare il Ministero - denuncia la presidente dell'associazione - che continua a non tenere nella giusta considerazione la realtà dell'isola".

(ANSA).