C'è un secondo caso di coronavirus in Sardegna. Si tratta di un docente cagliaritano, che nei giorni scorsi ha partecipato ad un congresso a Udine. L'uomo è in buone condizioni e si trova in quarantena volontaria a casa. E' sempre ricoverato, invece, all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari l'imprenditore 42enne, il primo caso in Sardegna: le sue condizioni sono stazionarie.