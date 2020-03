Calcio: Walter Zenga è arrivato a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAR - È sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Cagliari, proveniente da Milano, Walter Zenga, allenatore in pole per la sostituzione di Rolando Maran, esonerato oggi dal Cagliari. Un arrivo 'blindato': l'ex portiere della Nazionale non è sbucato, infatti, come si aspettavano cronisti e tifosi, dal settore arrivi. Probabilmente è diretto alla sede del club rossoblù per definire gli ultimi dettagli e firmare il contratto. Domani dovrebbe anche dirigere il primo allenamento. Ad affiancarlo - ma anche in questo caso non c'è l'ufficializzazione - il tecnico della squadra Primavera, Max Canzi. Una mossa, questa, pensata dalla società per velocizzare l'inserimento nell'ambiente del nuovo mister. (ANSA).