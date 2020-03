Turismo nuziale scommette su coppie gay

La Sardegna meta sempre più gettonata per il giorno del Sì. Non solo tra coppie etero ma anche omosessuali. Una regione inclusiva che coniuga il matrimonio con il piacere di un viaggio per moltiplicare arrivi e presenze, soprattutto straniere. Pula è pronta per ospitare il Wedx Sardegna, meeting internazionale sul turismo nuziale in programma al teatro Maria Carta venerdì 6 e sabato 7 marzo. Novità di quest'anno, un segmento tutto dedicato alle nozze omosex con due ospiti d'eccezione: Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia. L'attrice e l'attivista politica, prima coppia di donne e personaggi pubblici ad essersi unite civilmente, racconteranno la loro esperienza.

"In Italia sono ancora pochi i wedding planners che offrono servizi alle coppie dello stesso sesso, molti alberghi ancora oggi si rifiutano di accogliere questo tipo di ricevimenti", spiega Cinzia Murgia, socia con Alessia Ghisoni di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, che organizza l'evento insieme a Camelia Lambru e al Comune di Pula. Un meeting che vedrà la partecipazione di nomi autorevoli a livello italiano e internazionale della wedding industry. Pronti a svelare agli operatori sardi del settore le strategie per convincere coppie arabe, russe, americane e le coppie omosessuali di tutto il mondo a scegliere la Sardegna per il giorno più romantico della loro vita. Tra gli ospiti il make up artist Gennaro Marchese e Riccardo Pirrone, ceo & digital strategist di KiRweb.

"Le coppie di stranieri che si sposano in Italia producono un fatturato di 500 milioni di euro l'anno", sottolinea Camelia Lambru, ideatrice di Italian Wedding Awards. Una fetta considerevole potrebbe arrivare nell'Isola. "Il nostro obiettivo è promuovere il brand Sardegna nel mondo attraverso la sinergia tra settore wedding, turismo ed eventi - conferma Alessia Ghisoni - questo consente nuove strategie di marketing e comunicazione". Pula avrà un ruolo da protagonista: piazza del Popolo sarà abbellita da un percorso emozionale e Casa Frau animata da una vera e propria Wedding Experience. "Siamo inclusivi e accoglienti - dice la sindaca Carla Medau - il Wedx Sardegna è un evento straordinario di buone pratiche".