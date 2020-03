Coronavirus: negativa al test donna ricoverata a Cagliari

È risultato negativo al Coronavirus il test eseguito su una donna ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari per una polmonite. Ne dà notizia la Regione Sardegna. Immediata la mobilitazione nel nosocomio di Cagliari per l'attivazione dei protocolli di sicurezza in via precauzionale. "Una risposta adeguata del nostro sistema sanitario - afferma il presidente della Regione Christian Solinas - l'attenzione è massima e stiamo applicando tutte le misure necessarie scrupolosamente e con il coordinamento puntuale delle forze in campo".

Un'allerta, quella del Brotzu, scattata a poche ore dal caso trovato positivo ai test, ma di cui si attende ancora conferma dall'Istituto superiore di Sanità. "Se da Roma dovesse arrivare la conferma - precisa l'assessore della Sanità Mario Nieddu - possiamo comunque dire che il contagio non è avvenuto in Sardegna, dove non abbiamo focolai di infezione. La situazione è sotto controllo, siamo impegnati a tutto campo per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini".