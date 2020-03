Conad: sindacati, nessuna certezza

(ANSA) - CAGLIARI, 2 MAR - Ieri lo stop all'ipermercato Auchan dopo quasi tre decenni di attività, oggi i dubbi. Nessuna certezza - avvertono i sindacati - sulla sorte dei 197 dipendenti di Santa Gilla a casa per i lavori di ristrutturazione dei locali che sino ai giorni scorsi ospitavano banconi e scaffali.

Questa mattina, nella sede di Conad Nord Ovest a Monastir c'è stato un incontro tra i vertici dell'azienda e il settore commercio di Cgil, Cisl e Uil. "Ci aspettavamo di avere certezze sul futuro occupazionale dei lavoratori e invece abbiamo registrato purtroppo l'indisponibilità momentanea di Conad a confermare gli impegni informali dei giorni scorsi". È il commento al termine della riunione dei segretari regionali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl Nella Milazzo e Giuseppe Atzori.

L'unica sicurezza - spiegano i sindacati- è un mese di cassa integrazione. Le decisioni a lungo termine sono rimandate un prossimo incontro in programma a metà marzo, dopo lo svolgimento del tavolo nazionale in cui Margherita Distribuzione - la società creata da Conad Bologna per gestire la transizione dagli altri supermercati Auchan, compresi quelli di Pirri, Olbia e Sassari - dovrà sciogliere le riserve sui complessivi livelli occupazionali e sugli eventuali esuberi. "L'auspicio - spiegano Cgil e Cisl - è che, nonostante il rinvio prudenziale di oggi, Conad Nord Ovest confermi il passaggio di tutti i 197 lavoratori, senza alcun esubero, così come comunicato nel corso di incontri informali e anche pubblicamente".

Duro anche Cristiano Ardau, segretario generale della Uiltucs Sardegna. "L'incontro si è concluso con un nulla di fatto per l'assenza di risposte da parte di Conad sul futuro dei lavoratori". La riapertura è prevista per il 4 aprile- queste le informazioni acquisite dalla Uil - con un negozio più piccolo, 4000 mq. ma con insegna Spazio Conad. Il nuovo store punterà al settore alimentare, arrivando a oltre il 30% di prodotti sardi contro il 7% dell'ex colosso francese Auchan con più saranno servizi al banco e prodotti del fresco. "Risposte solo marginali - continua Ardau -Conad non ha fatto cenno agli esuberi, non ancora quantificati nelle cifre e dove ubicati".(ANSA).