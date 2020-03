Vela: 52 Super Series, Azzurra punta a difendere il titolo

Azzurra è a Città del Capo (Sudafrica) pronta a difendere il titolo della 52 Super Series di vela - il campionato più importante per le barche a chiglia - conquistato l'anno scorso per la quarta volta in otto edizioni. Dieci scafi, incluso quello di Azzurra, aspettano il segnale di avviso per la prima prova, che scatterà domani alle 12,30 (le 11,30 in Italia), con previsioni di vento fresco da sudest, noto come Cape Doctor. La stagione 2019 si era conclusa a settembre con la barca dello Yacht club Costa Smeralda vincitrice della 52 Super Series nelle acque di casa, a Porto Cervo, davanti a Platoon e Quantum. Tuttavia, non era passato inosservato il fatto che la vittoria dell'evento conclusivo della 52 Super Series fosse andata a un superlativo Sled, che aveva decisamente surclassato il resto della flotta, con il miglior punteggio medio nella storia del circuito: 1,77 punti. Un campanello d'allarme per tutti e in particolare per Azzurra: con vento forte Sled si era infatti dimostrato imbattibile.