Coronavirus,C.Davis,sudcoreano bloccato

Primi allenamenti al tennis club di Cagliari, a Monte Urpinu, per le nazionali di Italia e Sud Corea in vista della Coppa Davis del 6 e 7 marzo. Formazione asiatica ancora a metà perché sono a Cagliari solo due giocatori su cinque. Due sono, infatti, in arrivo da Columbus, Stati Uniti e un altro, Yunseong Chung, è bloccato a Istanbul per lo stop dei voli per l'emergenza coronavirus. Arriverà a Cagliari tra domani e martedì passando da Mosca e poi atterrerà a Roma e infine potrà sbarcare a Cagliari.

"Veniamo da Seoul - ha detto la team manager della squadra Dajung Hong - in Corea tutti girano con la mascherina, l'ambasciata ci ha rassicurato sul fatto che la Sardegna è zona sicura. E non stiamo usando la mascherina. I controlli? "A Roma nessun controllo, ci hanno misurato la temperatura solo a Cagliari". In arrivo anche una quindicina di tifosi compreso staff della Federazione: alloggeranno in un albergo diverso da quello della squadra.