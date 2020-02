Mons. Baturi alla prima di "Pagliacci"

C'era anche Monsignor Giuseppe Baturi, il nuovo arcivescovo di Cagliari tra il numeroso pubblico della prima di "Pagliacci". Il dramma in un prologo e due atti su libretto e musica di Ruggero Leoncavallo, è andata in scena, nell'allestimento del Regio di Torino del 2017, secondo titolo del cartellone di Lirica e Balletto, tra gli applausi, al Teatro Lirico di Cagliari.

"Non sono un esperto di Lirica ma un appassionato. E' la mia prima volta di Pagliacci", ha detto all'ANSA. Monsignor Baturi ha apprezzato l'opera e a fine rappresentazione è andato a complimentarsi con il direttore Lü Jia, direttore musicale del NCPA di Pechino e della Macao Symphony Orchestra, che ieri ha guidato L'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari e il Coro di voci bianche del Conservatorio. L'arcivescovo ha promesso che tornerà per assistere ad altre opere in cartellone.