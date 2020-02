Cagliari, apre l'ecocentro di Sant'Elia

Giusto il tempo di aprire il cancello di ingresso che si affaccia sul Viale Sant'Elia e i primi cittadini cagliaritani si sono presentati fin dalle 8 all'Ecocentro per conferire i propri rifiuti. Una coppia arrivata da Sant'Avendrace ha, così, virtualmente inaugurato il primo Ecocentro di Cagliari che sarà a disposizione di tutti i residenti sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. La struttura, inaugurata dal sindaco, Paolo Truzzu, accompagnato dall'assessore all'Ambiente e Igiene del Suolo, Alessandro Guarracino e dal presidente della Commissione Consiliare Igiene del Suolo, Raffaele Onnis, sarà aperta anche la domenica e resterà chiusa al pubblico solo nelle festività.

"Siamo molto orgogliosi - ha commentato Paolo Truzzu - del fatto che finalmente ci sia questa struttura a disposizione dei cittadini. L'Ecocentro, che credo sia il più grande in Sardegna, rappresenta un elemento fondamentale per tenere la città pulita e consentire ai cittadini di fare al meglio la raccolta differenziata". "Ora, infatti - ha aggiunto - tutti i cagliaritani avranno la possibilità di conferire la spazzatura qui senza abbandonarla per strada. In giunta abbiamo anche approvato la realizzazione del nuovo Ecocentro di via San Paolo che, tra procedure amministrative e tempi tecnici, pensiamo possa essere pronto nell'arco di un anno".

Poco meno di seimila metri quadri dove si potrà conferire ogni genere di rifiuto, ad esclusione, almeno per ora, della frazione "Secco - Indifferenziato". Il tutto in attesa che vengano progressivamente aperti i nuovi Ecocentri già programmati che copriranno l'intero fabbisogno di Cagliari, con la simultanea e progressiva chiusura delle temporanee isole mobili. La prima, quella collocata nel parcheggio "Cuore" in prossimità dello Stadio Sant'Elia, è stata già chiusa con l'apertura del primo Ecocentro. "Prevediamo il secondo entro il 2021 - ha confermato Guarracino - e sono già state stanziate le risorse per la progettazione per ulteriori due Ecocentri: uno in via Abriuzzi e l'altro in via Dei Valenzani".