37mln a Sardegna per strade provinciali

Per l'attività straordinaria sulle strade provinciali della Sardegna sono stati assegnati oggi 37 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ne dà notizia la deputata algherese del M5s Paola Deiana, sottolineando che "la viabilità e la sicurezza dei cittadini sono la priorità" del Movimento.

Complessivamente sono stati stanziati in tutta Italia 995 milioni di euro "ripartiti - sottolinea la parlamentare sarda - grazie all'impegno del viceministro Giancarlo Cancelleri, in base a criteri che tengono conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto al dissesto idrogeologico".

Nello specifico, per l'anno 2020 le risorse saranno di 2,23 milioni (Cagliari 390mila euro, Nuoro 460, Sassari 770, Oristano 310, Sud Sardegna 300), per l'anno 2021 4 milioni (Cagliari 710mila euro, Nuoro 850, Sassari 1milione 400 mila, Oristano 570, Sud Sardegna 550) e per i successivi, 2022, 2023 e 2024, 10,21 milioni annuali (Cagliari 1milione e 790 mila euro, Nuoro 2 milioni 120mila, Sassari 3 milioni 510mila, Oristano 1milione 420mila, Sud Sardegna 1milione 370 per ogni anno). In totale, dunque, Cagliari avrà a disposizione 6 milioni 470 mila euro, Nuoro 7 milioni 670, Sassari 12 milioni 700, Oristano 5milioni 140 e il Sud Sardegna 4 milioni 960.