Premio "Ninetta Bartoli" a cinque donne

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Sarà assegnato a cinque donne il Premio intitolato a Ninetta Bartoli (1896-1978), la prima sindaca in Italia.

Il riconoscimento istituito dalla sezione di Cagliari della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), presieduto da Silvia Trois, quest'anno è andato a Manuela Pintus, sindaca di Arborea, Maria Laura Orrù, consigliera regionale, Lidia Palma, segretaria Assessorato regionale dei Trasporti, Maria Gabriella Nardi, direttrice dell'ospedale Microcitemico di Cagliari, e Carmina Conte, giornalista e presidente del Coordinamento 3 Donne di Sardegna.

La cerimonia di consegna è in programma sabato 29 febbraio, alle 10, nella sala consiliare di Palazzo Regio, in Piazza Palazzo a Cagliari.

Il tema della sesta edizione del premio, che gode del patrocinio della Città metropolitana di Cagliari e del Comune di Borutta - il paese natio di Ninetta Bartoli, dove fu eletta sindaca nel 1946 - è "Prospettive per lo sviluppo sostenibile: il ruolo delle donne". (ANSA).