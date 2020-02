Da coop prezzi latte più alti a pastori

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Le cooperative pagano il latte ai pastori in media meglio degli industriali. È il messaggio che emerge a margine della assemblea regionale di Legacoop agroalimentare, 'Ambiente futuro" filiere cooperative sostenibili. "Impossibile stabilire l'importo di prezzi e aumenti - spiega all'Ansa Daniele Caddeo, direttore generale Legacoop è responsabile regionale del settore agricoltura - ma, al momento del conguaglio, è innegabile che si riesca a fare qualcosa in più". Sulla vertenza dei pastori Caddeo aggiunge: "Il tavolo istituzionale non è stato più convocato, solo riunioni con invitati. Inoltre devono essere definite questioni come quella dell'Oilos, ancora fermo".

Claudio Atzori, presidente regionale Legacoop Sardegna, ha sottolineato, parlando dell'intero comparto, che "è necessario finirla con l'autosufficienza e la convinzione che ognuno possa avere la soluzione in tasca ai problemi. Serve il confronto anche con le istituzioni". Confronto che, come ha rimarcato, "si rende necessario per scrivere le regole per la programmazione dei fondi comunitari".

In Sardegna Legacoop Agroalimentare associa 97 cooperative agricole, 47 della pesca, 10.000 soci, 3.000 dipendenti, un volume d'affari di 400 milioni di euro e un costo del lavoro di 43 milioni di euro. "Siamo leader nel settore lattiero caseario e vitivinicolo - ha rimarcato Caddeo - e rappresentiamo eccellenti realtà dell'ortofrutta e dell'oleario oltre ad avere un cospicuo numero di cooperative di conduzione. Nella pesca, inoltre, rappresentiamo importanti cooperative e consorzi".

Molta attenzione alla programmazione dei fondi europei. "Deve essere attivato al più presto il confronto - ha proseguito - e la Regione deve avere un ruolo fondamentale". Cosa che, ha aggiunto Caddeo "sino a oggi non c'è stata". Una esortazione al presidente della Regione perché "ci sia una politica seria di programmazione a sostegno di un settore vitale". Nell'assemblea anche l'intervento del direttore di Conad Michele Orlandi che, affrontando la questione sull'acquisizione degli ipermercati Auchan, ha evidenziato che "ci sarà più attenzione ai prodotti locali".(ANSA).