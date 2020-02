Carbonia,festa grande per treno a vapore

Un infopoint allestito al centro intermodale della stazione di Carbonia-Serbariu e un gruppo di studenti-guide turistiche pronte all'accoglienza. Così l'amministrazione di Carbonia darà il benvenuto ai 215 visitatori che domenica 1 marzo arriveranno da Cagliari nella città mineraria a bordo di un antico treno a vapore, ribattezzato per l'occasione il treno dell'arte mineraria. "Una grande attrattiva per la nostra città, candidata al titolo di Capitale italiana della Cultura 2021", sottolinea la sindaca Paola Massidda.

Ad accompagnarli nei siti saranno gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore Gramsci Amaldi. L'accoglienza è stata organizzata in collaborazione con il Simuc, soggetto gestore del sistema museale di Carbonia, il Centro italiano della Cultura del Carbone e i Comuni del territorio. I passeggeri potranno visitare a gruppi di due la Grande Miniera di Serbariu, gioiello di archeologia industriale. Ma anche l'area archeologica di Montessu, a Villaperuccio, una delle più significative necropoli di epoca prenuragica con le sue numerose domus de janas.

L'evento, organizzato dall'associazione Sarda Treni Storici "Sardegnavapore" e dalla Fondazione Ferrovie dello Stato italiane con il patrocinio del Comune, si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per il 20esimo compleanno dell'associazione.

Il fischio di partenza è per le 8.30 dalla stazione di Cagliari con arrivo a Carbonia intorno alle 10.08. Si riparte in serata, alle 18.50, per giungere a Cagliar alle 20.30. E mentre i viaggiatori saranno impegnati nelle visite, lo storico treno trainato dalla locomotiva a vapore 740-423 sosterà in stazione a disposizione di quanti vorranno salire sulle tre carrozze d'epoca, le "Terrazzini", datate 1933.