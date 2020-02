Teatro indipendente a "Tribù teatrali"

(ANSA) - SASSARI, 27 FEB - Il teatro indipendente conquista la scena di Sassari con la rassegna "Tribù Teatrali", quattro spettacoli che saranno rappresentati dal 7 marzo al 17 aprile nell'Auditorium provinciale di via Montegrappa.

La rassegna, arrivata alla sesta edizione, è organizzata da ArtsTribu in collaborazione con Spazio 105, il supporto della Fondazione Bacchiddu, e il partner principale, il pubblico.

La rassegna curata da Valeria Alzari, Luca Losito e Michele Vargiu è un progetto indipendente, senza finanziamenti pubblici, e si sostiene solo grazie agli spettatori e ai partner privati.

Quest'anno ArtsTribu propone quattro appuntamenti che osservano e raccontano il mondo da una prospettiva prevalentemente al femminile e avendo l'isola come osservatorio privilegiato: coincidenze, ma sino a un certo punto, di una selezione fatta con un occhio puntato sui trasporti da e per la Sardegna e l'altro rivolto ad alcune delle espressioni emergenti in grado di interpretare con i vari linguaggi del palco temi di grande attualità e grandi classici.

"Ci piace immaginare che il teatro sia un luogo di cultura e arte, ma anche di socialità", spiegano gli organizzatori.

"Abbiamo scelto di dare spazio a realtà sarde, peraltro molto giovani, perché riteniamo importante valorizzare quel che sta accadendo di positivo nell'isola, con produzioni già premiate e apprezzate anche oltre Tirreno".

Questi gli appuntamenti, che avranno anche dei matinée dedicati alle scuole superiori: il 7 marzo "Sette donne sole", di Michele Vargiu; il 19 marzo "Senza Zucchero" di Francesca Saba; il 4 aprile "A quel paese" di Francesco Civile; il 17 aprile "Cca nisciuno è fisso" di Alessandra Faiella e Francesca Puglisi. (ANSA).