Incidente in cantiere nautico a Tortolì

Incidente sul lavoro intorno alle 12 a Tortolì, presso il cantiere nautico in località Baccasara. Una violenta esplosione seguita da un incendio ha investito sette operai impegnati in alcune lavorazioni su una imbarcazione. Cinque sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 e hanno rifiutato il trasferimento in ospedale per accertamenti. Ferite più serie invece per altri due, che presentano ustioni di primo grado in alcune parti del corpo. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Mercede di Lanusei. Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Tortolì ha scongiurato il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche le forze dell'ordine, impegnate ad accertare eventuali responsabilità.