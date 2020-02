Fallito assalto alle Poste, presa banda

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Sono stati inchiodati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza e dai riscontri sui tabulati telefonici i componenti della banda di giovanissimi che il 2 febbraio scorso hanno cercato di scassinare il bancomat dell'ufficio postale di Villamar. Dopo l'arresto in flagranza di un 17enne, sorpreso dai carabinieri all'interno del locale dove era stato installato lo sportello automatico, i militari della Compagnia di Sanluri hanno individuato anche gli altri due complici.

Si tratta di un ragazzo di 15 anni e di un 23enne, entrambi ora denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Il colpo era quasi riuscito ma quando la banda ha tentato di forzare il bancomat, dopo averlo staccato dal muro, è scattato l'allarme. Due sono fuggiti, il 17enne invece si è nascosto nella stanza ed è stato subito catturato dai carabinieri, nel frattempo intervenuti sul posto. L'analisi delle telecamere e dei telefonini ha poi consentito di arrestare il resto del gruppo.