Coronavirus: rinviato il Cartoon Fest

Allarme coronavirus, rinviato a Cagliari il Cartoon Fest, in programma alla Fiera da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo.

"In questi giorni di massima attenzione per la diffusione del coronavirus, noi - spiegano gli organizzatori del Cartoon Fest - abbiamo monitorato con cura il clima di preoccupazione che si è creato attorno al nuovo virus che si è diffuso presso le popolazioni che vivono nel nord Italia. Alcuni dei 250 performer che animeranno il Cartoon Fest vengono proprio dalle zone più a rischio, in Lombardia e Veneto. Per questo motivo, per garantire la massima sicurezza del pubblico e in attesa di comprendere cosa succederà a livello nazionale - continuano gli organizzatori - abbiamo deciso di rinviare il Cartoon Fest a data da destinarsi, ma comunque entro la fine del mese di marzo".

Rimangono invariati il format, i super ospiti e il programma.

"Abbiamo anche una buona notizia - spiegano i promotori dell'evento - dopo Cagliari il Cartoon Fest diventa itinerante e si sposterà in altre due importanti città della Sardegna. Il Cartoon fest è un evento troppo bello per viverlo con preoccupazione, aspettiamo un attimo di essere tutti più sereni".