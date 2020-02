Sbarco migranti, "sotto osservazione"

Sono "sotto osservazione", viste le comuni precauzioni per evitare la diffusione del Coronavirus, le 18 persone, quasi certamente giunte dall'Algeria, 17 uomini e una donna, sbarcate oggi sulle coste del Sud Sardegna. Il loro barchino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza a largo dell'Isola del Toro. I migrati sono stati trasferiti in porto dove ad attenderli hanno trovato i carabinieri e il personale dell'Ufficio immigrazione della Questura. Gli algerini, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti poi nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari) dove sono state ultimate le visite mediche e le identificazioni.