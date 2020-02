Martedì nero in Sardegna, stop 26 voli

Lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani è stato differito a data da destinarsi. Lo fa sapere la Fit Cisl. Oggi la Commissione di garanzia sugli scioperi ha rivolto a causa dell'emergenza coronavirus "un fermo invito affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020". Tornano quindi regolari i collegamenti anche in Sardegna: lo stop avrebbe provocato la cancellazione di 21 voli tra gli scali isolani con Roma e Milano. Nel frattempo oggi ne sono stati soppressi quattroi: due per Alghero e due in arrivo a Cagliari.