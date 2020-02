Air Italy: 160 dipendenti dal Papa

Mercoledì 26 febbraio una folta delegazione di dipendenti di Air Italy parteciperà a Roma all'udienza generale del Papa nell'Aula Paolo VI. Saranno 160 tra piloti, assistenti di volo, amministrativi e maintenance. I due terzi partiranno da Olbia in nave. Gli altri confluiranno da Milano e alcuni da Roma.

La richiesta, inoltrata dal vescovo della diocesi gallurese di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, è stata immediatamente accolta dalla Prefettura della Casa Pontificia, attraverso la quale il prelato ha fatto avere al Pontefice una scheda sulla "drammatica situazione" in cui improvvisamente si sono venuti a trovare i dipendenti con le loro famiglie, e sui risvolti economici "che graveranno sulla Gallura e sull'intera Sardegna". Farà parte della comitiva lo stesso vescovo, che saluterà personalmente il Papa, facendosi interprete delle preoccupazioni del territorio e delle 1450 famiglie coinvolte tra Olbia e Malpensa.

Nel frattempo oggi a Cagliari, è fissata per l'assemblea lavoratori Airitaly, alle 15 nella sede regionale Usb di via Maddalena 20 dove si decideranno le azioni di protesta a Olbia, Malpensa e Fiumicino, in occasione dello sciopero nazionale del trasporto aereo del 25 febbraio.