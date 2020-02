Aspal, progetto per i neo laureati

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - C'è una nuova opportunità per i neo laureati con un progetto imprenditoriale nel cassetto: la possibilità di partecipare al concorso Best (Business Exchange and Student Training), il programma bilaterale tra Stati Uniti e Italia, che per l'anno accademico 2020-2021 assegna minimo 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 7 borse di studio finanziate dall'Aspal per i residenti in Sardegna.

Best è un programma intensivo di sei mesi in imprenditorialità e management applicati al settore scientifico e tecnologico che prevede al frequenza a corsi e tirocini negli USA. È promosso da Invitalia e dal BEST Steering Committee in collaborazione con la Commissione Fulbright (che gestirà il concorso in tutte le sue fasi fino alla selezione dei borsisti), con l'obiettivo di formare i futuri Corporate Innovation Leader (responsabili dell'innovazione aziendale) e migliorare l'ecosistema italiano dell'innovazione tecnologica.

Il programma dà la possibilità di fare esperienza di studio e lavoro in California per acquisire capacità e competenze nel campo del management e prevede la frequenza di lezioni, workshop, seminari e boot-camp nella Startup School di Mind the Bridge a San Francisco e un tirocinio (internship) in aziende della Silicon Valley per conoscere, al suo interno, il mondo lavorativo e professionale statunitense.

Ogni borsa comprende: 3000 dollari mensili per 6 mesi (per vitto, alloggio, trasporti), 1500 euro di rimborso spese (per viaggio a/r Italia Usa e per l'ottenimento del visto), assicurazione medica, copertura tasse di iscrizione e frequenza e programma di orientamento all'arrivo. Il programma avrà inizio a settembre 2020 e terminerà a febbraio 2021 (24 settimane).

Per presentare le candidature c'è tempo fino al 31 marzo prossimo. È necessario compilare l'application form di Best che si compone di quattro moduli (dati personali, entrepreneurial project, specific evidence, personal statement). (ANSA).