Scontro tra auto, un morto e un ferito

(ANSA) - CAGLIARI, 21 FEB - Ancora sangue sulle strade del Cagliaritano, dopo i due incidenti di ieri a Decimomannu in cui hanno perso la vita tre persone, oggi in un altro incidente stradale ha perso la vita un 43enne di Dolianova. La tragedia è avvenuta sulla strada statale 466 a Serdiana. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda che percorreva la statale da Ussana verso Serdiana, quando per cause non accertate è andata a scontrarsi contro una Peugeot 807 condotta da un 47enne di Dolianova. L'impatto frontale tra le due auto è stato violentissimo. Il 43enne è morto sul colpo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Il conducente della Peugeot è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il 43enne., invece, non c'è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. Con quello di oggi salgono a quattro i morti in incidenti stradali in meno di 48 ore nel Cagliaritano.