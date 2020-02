Biblioteca Save the Children a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 21 FEB - Apre a Sassari BiblioLab, la prima biblioteca di quartiere della città, nel rione popolare Latte Dolce, frutto del progetto "Futuro Prossimo", iniziativa dell'organizzazione internazionale Save the Children. Il programma è stato scelto dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

BiblioLab trova spazio nei locali dell'Istituto comprensivo Latte Dolce - Agro. La biblioteca nasce da un processo di progettazione partecipata, che ha coinvolto l'intera comunità educante del territorio per creare uno spazio polifunzionale a disposizione del quartiere.